Jibril Rajoub s’est lancé dans une nouvelle attaque en règle contre le président américain et le Premier ministre israélien : « Netanyahou parle de la situation humanitaire à Gaza alors que c’est lui qui en est le responsable avec la violence et le terrorisme qu’il emploie. Qui est responsable de cette situation ? C’est vous Netanyahou et Donald Trump, fils de chiens ! Allez au diable avec l’occupation, et allez au diable les pères de Donald Trump et de Binyamin Netanyahou, ces chiens ! ».

Jibril Rajoub a également dénoncé le transfert de dollars qataris au Hamas avec l’accord d’Israël : « J’espère que personne ne croira au sens humanitaire de Netanyahou. Ces valises d’argent empoisonné ont pour objectif de fournir de l’oxygène à la division du peuple palestinien afin de la perpétuer ».

Après Mahmoud Abbas et ses insultes au président américain (“Que votre maison s’écroule sur vous”), voici donc l’un de ses meilleurs élèves Jibril Rajoub, dont on dit qu’il pourrait succèder au chef de l’Autorité Palestinienne!

Le Dr. Itamar Marcus, directeur du site www.palwatch.org a saisi le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit pour lui demander pourquoi il n’a toujours pas ordonné d’enquête pénale contre Rajoub pour ses incitations à la violence lors de la vague terroriste de 2015.

Photo Flash 90