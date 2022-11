Des soldats de Tsahal et des gardes-frontières sont intervenus dans la maison du terroriste qui a renversé ce mardi un officier avec sa voiture avant de chercher à le frapper avec une hache. L’attaque, rappelons-le, a été perpétrée à un poste de contrôle, près de la localité de Beth Horon. L’officier, grièvement blessé, a réussi à éliminer son agresseur. Au cours de l’opération, des émeutes ont éclaté dans le village et des terroristes ont lancé des pierres et des bouteilles incendiaires sur les militaires. Ces derniers ont riposté pour disperser leurs agresseurs.