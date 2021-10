Un grand et nouveau quartier arabe « palestinien » va être construit au nord de Jérusalem, avec une partie qui empiétera dans le périmètre municipal de Jérusalem ! Il a pour nom « Lana » et sera situé près de Beit ’Hanina, au nord de la capitale israélienne. Les travaux devraient débuter dans quelques mois et sont prévus des milliers de logements destinés à une population aisée. Le projet a été accordé par la mairie de Jérusalem en 2019 à la compagnie « palestinienne » « Massar International », basée à Ramallah, qui appartient à la famille Al-Masri. C’est cette même compagnie qui est à l’origine de la nouvelle ville Rimawi » construite en Judée-Samarie, près de Ramallah, alors que toute nouvelle ville juive est interdite depuis des décennies dans ces régions.

Le lancement du projet s’est déroulé il y a quelques jours à Jérusalem en présence de « personnalités » venues de Ramallah !

Ce qui est inquiétant et symptomatique est que ce projet a été mis sur pied non seulement avec l’Autorité Palestinienne mais aussi avec des dirigeants d’églises de Jérusalem, ce qui montre les intentions géopolitiques de ce projet.

Cette nouvelle a fait bondir Maor Tsema’h, président de l’organisation « Lakh Yeroushalaïm » qui avertit que ce nouveau quartier mettra en danger l’unité de Jérusalem. Il a déclaré : « Israël doit mettre un frein aux fantasmes de l’Autorité Palestinienne à Jérusalem et doit au contraire autoriser sans délai la construction d’un nouveau quartier juif à Atarot, pour mettre fin au rêve palestinien du ‘grand Al-Quds’ ». Un autre conseiller municipal, Yonatan Yossef, membre de la commission de planification et de construction s’est dit « consterné » du fait que « des gens qui se prétendent sionistes agissent ainsi contre Jérusalem ». Il a annoncé son intention de lutter contre ce projet dangereux pour l’avenir de la majorité juive à Jérusalem. Enfin, Haïm Silberstein, président de « Im Eshkakh’ekh’ » a écrit : « L’autorisation de construire accordée à la famille Al-Masri près de la zone industrielle d’Atarot est un arrêt de mort du projet d’agrandir cette zone au bénéfice des habitants de Jérusalem ».

Photo Nati Shohat / Flash 90