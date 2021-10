L’ancien député Dr. Michaël Ben-Ari (Otzma Yehudit) est poursuivi depuis des mois par la police pour des « propos racistes » qu’il aurait tenus. Bien que son dossier ait été clos par l’ancienne adjointe au Procureur de l’Etat Nourit Littman, la police continue à harceler l’ancien député pour des tweets qu’il a postés et il en arrive à supplier d’être mis en examen pour qu’il puisse enfin défendre son cas devant la justice et selon lui démontrer que les accusations dont il est l’objet sont fausses. Il dénonce une « ‘season’ judiciaire », référence à la période où les membres de l’Irgoun et du Le’hi étaient poursuivis et emprisonnés par les Britanniques sur dénonciations par la Hagana. Il s’est également insurgé contre le « manque de professionnalisme » et les lacunes de connaissance des faits parmi les enquêteurs qui l’ont interrogé.

A la demande l’avocat Itamar Ben-Gvir, également avocat, la commission de la Sécurité intérieure a invité le Dr. Michaël Ben-Ari pour exposer son cas. La séance s’est déroulée en présence de représentants du Parquet, de la police et des organisations « ‘Honenou » et « Betzalmo ».

Le député a pris la parole et démonté l’une après l’autre les allégations de la police, mais surtout, il a mis en évidence la politique de deux poids et deux mesures criante dont il est victime : invalidé pour entrer dans la Knesset et poursuivi par la police pour des propos ambigus, ponctuels et interprétés de manière biaisée, alors que des députés arabes qui tiennent des propos clairs et répétés en faveur du terrorisme y siègent impunément.

La présidente de cette commission, Meirav Ben-Ari (Yesh Atid), qui bien qu’elle soit en total désaccord avec les idées politiques du Dr. Ben-Ari s’est dit « ébranlée » par son intervention. Après la séance, elle a écrit sur son compte Twitter : « Je vais sans doute prendre des coups sur la tête mais je prends le risque. Je ne connaissais par le Dr. Ben-Ari, j’avais un peu lu à son sujet, notamment à l’époque des élections où sa candidature avait été invalidée. Mais aujourd’hui, en entendant son témoignage en commission, j’ai été tout simplement ébranlée. J’espère que les leçons de ce qui lui arrive seront intégrées et tirées. On ne peut pas se comporter ainsi avec quelqu’un, et peu importe de quel bord politique que vous soyez ».

Cette réflexion sincère et intellectuellement honnête a entraîné une réaction de Betzalel Smotritch, président de Hatziyonout Hadatit : « J’ai déjà écrit à plusieurs reprises que Meirav Ben-Ari est un ‘oiseau rare’ dans la politique israélienne. Nous avons certes des divergences idéologiques mais son professionnalisme, son honnêteté et son grand cœur font d’elle une représentante exemplaire de l’Etat. Merci Meirav ! La Knesset et le peuple juif sont honorés de votre retour ».

Le député Ami’haï Shikli, qui a quitté Yamina par éthique et honnêteté, a écrit : « Courage, droiture, sensibilité et fermeté. Si vous me demandez qui est la députée que j’estime le plus, ma réponse sera Meirav Ben-Ari. Pas uniquement pour ce post important, mais pour tout le travail sisyphien qu’elle déploie à la tête de la commission de la Sécurité intérieure… ».

Vidéo :

"אני עבריין?!" העוול שעושים במשטרה ובפרקליטות לד"ר מיכאל בן ארי צריך להדיר שינה מעינינו. "סזון משפטי" כינה את זה היום מיכאל בדיון בוועדה לבטחון פנים. קלע בול. ומירב בן ארי, אגב, שוב מאכזבת לטובה! @drmichaelbenari @Meravbenari pic.twitter.com/XqpFYScI2x — אורי קירשנבום (@o_kirsh) October 12, 2021

Photo Miriam Alster / Flash 90