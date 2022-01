Le maire de Jérusalem Moshé Leon a remis officiellement le fameux « Tofess 4 », autorisation officielle de mise en fonctionnement, à la synagogue la plus grande du monde qui servira la ‘hassidout Gour. Le complexe, qui comprendra également un beit midrash et d’autres locaux, s’étendra sur 35.000m2.

En remettant le document officiel au rav Yaakov Litzman, Moshé Leon a déclaré : « Peu de maires se promènent dans le monde avec un document qui autorise la mise en fonction de la plus grande synagogue du monde ! Il s’agit d’un événement historique. La ‘hassidout Gour est un pan important de la population de Jérusalem et nous sommes heureux d’arriver enfin à la dernière ligne droite ».

Le rav Litzman quant à lui a remercié le maire et la département de planification et de construction de la municipalité. Il a notamment dit : « Dans trois générations, les ‘hassidim de Gour entreront dans ce centre et se souviendront qui fut le maire de Jérusalem qui a signé le projet… ».

Photo relations publiques