Après la cacherout, les conversions et le Kotel, les mouvements réformés et « conservatives » s’attaquent aux cérémonies d’enterrements. Une séance spéciale aura lieu mardi à la Knesset réunissant la commission de la Constitution dirigée par le rabbin réformé Guilad Kariv (Parti travailliste) et la commission des services cultuels dirigée par Yulia Malinovsky (Israël Beiteinou). Y sont également conviés des représentants du ministère des cultes, du ministère de l’Egalité sociale ainsi que des représentants d’organisations réformées et « conservatives ».

L’objet de cette réunion est de faire avancer le dossier de cérémonies d’enterrements « civils » qui seraient dirigés par des rabbins réformés et « conservatives ». Les initiateurs veulent se baser sur une loi voté en 1996 qui autorisait la création de cimetières « civils » et la tenue de cérémonies non-religieuses.

Oren Hoenig, directeur-général de l’organisation religieuse « Liba » a réagi en disant : « Il est maintenant clair que les réformés et les ‘conservatives’ veulent transformer radicalement le caractère juif de l’Etat d’Israël, sous l’égide de Naftali Benett et Matan Kahana. Ils s’attaquent méthodiquement à chaque pan central et conquièrent territoire après territoire. Après le Kotel, le Grand rabbinat, la cacherout et les conversions ils veulent aujourd’hui introduire une révolution antijuive et créer des cimetières civils en contradiction totale avec la halakha…. »

Photo Gershon Elinson / Flash 90