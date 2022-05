Le New York Times a publié qu’Israël avait informé les Etats-Unis qu’il était responsable de l’assassinat du colonel iranien, la semaine dernière à Téhéran. Ce haut gradé préparait des attentats contre des cibles juives et israéliennes. Il a été éliminé devant chez lui à bout portant par des hommes armés en moto.

Le journal américain a affirmé qu’une source proche des renseignements sur la ligne Jérusalem Washington lui avait livré l’information. Il aurait indiqué qu’Israël avait dit aux Américains que l’élimination de ce colonel était un avertissement à l’Iran pour lui signifier d’arrêter les activités de l’unité 840 des forces Qods, qui est responsable de tentatives d’enlèvement et d’assassinat de Juifs et d’Israéliens dans le monde.

Cette publication a surpris et déplu en Israël, compte-tenu de son caractère très sensible: elle dédouane les Américains de toute responsabilité et place une cible dans le dos des Juifs et des Israéliens dans le monde entier, puisqu’ils seront potentiellement visés par des opérations de vengeance du régime iranien. Il s’agit d’un événement rare dans les relations entre Israël et les Etats-Unis. Pour l’heure, Israël tente de comprendre auprès des responsables américains, ce qui a motivé une telle publication.