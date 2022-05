Le ministre des Finances, Avigdor Liberman, a annoncé une série de mesures à venir qui seront en défaveur du public orthodoxe.

Il a demandé aux fonctionnaires de son ministère de préparer trois réformes qui toucheront directement le portefeuille des haredim:

Diminution d’un tiers du budget alloué aux yechivot qui passera de 1.2 milliards de shekels à 800 millions de shekels Modification du budget alloué aux chaines d’écoles de 100% à 75% Ajout d’une clause d’aptitude à travailler pour pouvoir recevoir des subventions pour les crèches, une aide au logement ou des réductions d’impôts locaux. Ce qui revient à retirer toutes ces subventions aux familles dont le père étudie au kollel

Au sein du ministère, tout le monde ne soutient pas le ministre dans ces démarches mais Liberman tient absolument à les faire avancer et le dernier mot lui revient.

Notons aussi que la question des subventions pour les crèches avait déjà suscité beaucoup d’oppositions et les femmes d’étudiants au kollel avaient manifesté à de nombreuses reprises et participé à des commissions à la Knesset pour tenter de faire changer cette décision. Cette mesure avait également créé des tensions au sein de la coalition avec notamment le désaccord affiché d’Idit Silman et de Nir Orbach. Ce dernier avait fait du retrait de cette mesure, une condition de la poursuite de sa participation à la coalition. Il y a un mois, face à l’ultimatum qu’il avait posé à Bennett, Liberman avait accepté de la suspendre. Voilà donc que le sujet revient sur le devant de la scène, cette fois-ci assorti de deux autres points: les impôts locaux et le logement.