Le président de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon a publié sur Facebook un long texte dans lequel il regrette la défaite de Jeremy Corbyn aux élections législatives au Royaume-Uni tout en confiant qu’elle était « prévisible ». Dans son article, le leader de l’extrême gauche française croit aussi savoir qui est responsable de cette déroute travailliste:

« Corbyn a passé son temps à se faire insulter et tirer dans le dos par une poignée de députés blairistes. Au lieu de riposter, il a composé. Il a dû subir sans secours la grossière accusation d’antisémitisme à travers le grand rabbin d’Angleterre et les divers réseaux d’influence du Likoud (parti d’extrême droite de Netanyahou en Israël). Au lieu de riposter, il a passé son temps à s’excuser et à donner des gages. Dans les deux cas il a affiché une faiblesse qui a inquiété les secteurs populaires ».

Le gouailleur gauchiste avait aussi dénoncé » la génuflexion (du pouvoir )devant les ukases arrogants des communautaristes du Crif »

La députée Aurore Bergé (LREM) lui a vertement répondu: « Quel naufrage intellectuel et moral. Parler de ‘génuflexion devant les ukases arrogants des communautaristes du Crif’. Comme Corbyn, vous aurez le déshonneur et la défaite. Vous méritez les deux ».

Voilà, nous y sommes, la conspiration juive et sioniste responsable de la défaite de Jeremy Corbyn!

L’extrême gauche et l’extrême droite se retrouvent toujours lorsqu’ils s’agit de voir dans les Juifs la cause de tous les maux…

Photo Wikipedia