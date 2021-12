Selon le quotidien Israël Hayom, le conseiller à la Sécurité nationale des Etats-Unis Jake Sullivan aurait mis au courant les dirigeants israéliens des intentions américaines au cas où les pourparlers de Vienne échouaient. Il s’agit de nouvelles sanctions dont la décision et la mise en oeuvre prendraient du temps, d’autant plus que Washington voudrait y associer les trois pays européens signataires.

Les mesures incluraient notamment des sanctions contre l’économie iranienne et contre des responsables du régime, un resserrement de l’embargo sur les exportations ou importations de pétrole et…une condamnation de l’Iran au conseil de sécurité. De quoi faire trembler les dirigeants iraniens…

Les Etats-Unis espèrent toujours que les pourparlers aboutiront à un retour à l’accord de 2015 et n’ont pour l’instant aucune intention d’imposer de nouvelles sanctions, alors que les Iraniens poursuivent allègrement leur programme nucléaire militaire en même temps qu’ils négocient à Vienne.

En résumé, les Etats-Unis repoussent encore et encore la date butoir avant d’entamer un long processus de sanctions, et ceci sans brandir une quelconque menace d’option militaire. A Jérusalem, on est convaincu que l’Iran joue sur cet attentisme pour gagner du temps, comme il le fait depuis longtemps, en laissant planer chez ses partenaires un vague espoir d’arriver à un retour à cet accord qui est de toute manière très favorable au régime des mollahs.

Après la visite de Jake Sullivan à Jérusalem, et au-delà des sourires et déclarations de convenance, il est devenu clair que les Etats-Unis de Joe Biden veulent barrer la route à une quelconque option militaire du côté israélien.

Photo Haïm Zach / GPO