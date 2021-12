Trois juges du tribunal du district de Jérusalem ont accédé à la demande du Parquet de remettre les auditions des témoins suivants qui devaient débuter début janvier 2022. L’argument avancé par le Parquet est « curieux » et invoque la volonté de l’accusation de « préparer les témoins suivants pour leurs auditions » !! En effet, les huit premiers témoins à charge contre Binyamin Netanyahou qui ont déjà comparu, et en particulier le témoin d’Etat Nir ‘Hefetz, qui étaient chacun à son tour présenté par les médias comme « témoin-clé » ont fourni plus d’arguments à la défense qu’à l’accusation et montré que ce dossier a été monté de manière légère, malveillante et dans le cadre d’une procédure truffée d’irrégularités et même d’infractions pénales. Sentant le sol se dérober sous ses pieds, le Parquet souhaite « préparer » les prochains témoins afin qu’ils « fournissent la marchandise souhaitée »…

Photo Amit Shabi / Flash 90