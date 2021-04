Le juge qui instruit l’agression du rav Eliyahou Mali en plein rue de Jaffa a suivi les arguments de la défense et considéré que « le mobile raciste est faible ». Il a libéré les deux agresseurs pour les mettre en résidence surveillée. Or, si le magistrat s’était donné la peine de consulter la page Facebook de l’un des frères, Mohamed Ahmad Garbou il aurait pu y découvrir un racisme, un antisionisme et un antisémitisme exacerbés ainsi que des panégyriques à la gloire d’Hitler, qualifié de « shahid » (martyr). Parmi toutes les insanités qu’il déverse sur le Juifs, il y a notamment cette citation du Coran qui les compare à des « singes et des porcs ». Il appelle aussi à « libérer la Palestine et la mosquée Al-Aqsa des mains des Juifs au moyen de bouteilles incendiaires et d’armes à feu ».

Lors de l’audience, Mahmoud Naamana, l’avocat de l’agresseur a eu l’audace de dire : « Ce qu’il a publié sur Facebook n’a rien à voir avec ce qui s’est passé. Je ne les ai pas lues mais cet incident n’est pas lié aux opinions qu’il exprime sur Facebook »!!

Mais malgré ces preuves évidentes, le tribunal de paix, le tribunal de district, le Parquet et le ministère de la Justice ont tous décrété que l’agression dont été victime le rav Mali n’a pas été de nature antisémite.

Les mauvais débuts du député Guilad Kariv

Les multiples agressions dont ont été l’objet des Juifs ces derniers jours ont provoqué une indignation hélas sélective dans la population et la classe politique. C’est ainsi que le nouveau député travailliste Guilad Kariv, qui est également « rabbin » réformé, a appelé le ministre de la Sécurité intérieure à interdire une manifestation contre la violence arabe antijuive au motif qu’elle est organisée par l’organisation Lehava du rav Bentzi Gupstein. Mais à la question de savoir s’il fallait permettre des manifestations de gauche dans le quartier de Shimon Hatzadik, ce même député a répondu : « Toute manifestation est légitime dans un Etat démocratique »…

Un « rabbin » de mauvaise foi…

