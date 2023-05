Itamar Ben Gvir donne du fil à retordre au Premier ministre. Le boycott des votes à la Knesset par son parti a permis à l’opposition de faire passer deux propositions de lois en lecture préliminaire et la crise n’est pas encore réglée.

Dans ce contexte, Binyamin Netanyahou doit encore faire face à un deuxième casse-tête: les revendications de l’Agoudat Israël avec à sa tête, le ministre du Logement, Itshak Goldknopf.

Ce dernier affirme que le budget qui s’apprête à être voté ne contient pas les sommes promises à son parti dans les accords de coalition. Il réclame 600 millions supplémentaires pour les yeshivot et les talmudé Torah que ce qui a été inscrit.

Goldknopf menace de ne pas voter le budget et a demandé à ses collègues de Yahadout Hatorah de faire de même.

Rappelons que dans la répartition des fonds de coalition, ces sommes extra-budgétaires attribués aux partis formant la coalition sur les deniers de l’Etat pour des projets sectoriels, 4 milliards ont été alloués aux yeshivot et 1.2 milliards pour le secteur éducatif orthodoxe.

Sur cette base, l’administration des finances a mis en garde contre les risques pour l’économie israélienne de budgets trop importants alloués aux yeshivot et structures éducatives orthodoxes.

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, s’oppose catégoriquement à ce supplément d’un demi-milliard de shekels exigé par l’Agoudat Israël. Il aurait même, selon une information révélée sur Kan 11, menacé de démissionner si Netanyahou cédait à Goldknopf, ce qui a été démenti par l’entourage du ministre Smotrich.

Plus inattendu, Arié Derhy, le chef du parti orthodoxe Shass et Moshé Gafni, le numéro 1 de Deguel Hatorah et 2 de Yahadout Hatorah, s’opposent également à la demande du ministre du Logement.

Le Premier ministre a demandé au département des budgets du ministère des Finances d’étudier la manière dont on pourrait sortir de cette crise. Pour l’heure, chaque partie campe sur ses positions et la coalition se trouve dans une impasse dont il faudra qu’elle sorte avant la fin du mois de mai, date limite pour faire adopter le budget 2023-2024. Rappelons que si d’ici là, le budget n’est pas voté, la Knesset sera automatiquement dissoute.