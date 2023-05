Le parti Otsma Yehoudit d’Itamar Ben Gvir a décidé de boycotter les votes à la Knesset aujourd’hui (mercredi). Il veut, de la sorte, protester contre le budget alloué au Neguev et à la Galilée, qui est insuffisant selon lui.

Itamar Ben Gvir et ses députés critiquent ouvertement leur partenaire lors des élections et actuellement ministre des Finances, Betsalel Smotrich, qui n’aurait pas respecté les accords de coalition dans la répartition du budget au ministère du Neguev et de la Galilée. Le ministre Itshak Wasserlauf (Otsma Yehoudit) en charge de ce portefeuille a tweeté: »Betsalel, sans slogans vides de sens! Si la Galilée vous est chère, ne coupez pas les budgets pour promouvoir ces régions ».

Le parti Otsma Yehoudit a publié un communiqué pour expliquer son attitude : »Les habitants du Neguev et de la Galilée ne sont pas moins importants que la discipline de coalition. Un des membres du parti du ministre des Finances, la ministre Orit Struck va recevoir 1.3 milliards. Smotrich ne donne qu’à ceux à qui il veut donner ».

Ces tensions entre Otsma Yehoudit et le reste de la coalition ne sont pas les premières. Avant l’opération Bouclier et flèche, Ben Gvir et ses acolytes avaient déjà boycotté les réunions ministérielles et les séances à la Knesset pour protester contre la politique sécuritaire vis-à-vis de Gaza.

Aujourd’hui, Binyamin Netanyahou a cherché à apaiser Ben Gvir et les deux hommes se sont entretenus avant la séance des votes à la Knesset. A la sortie, le président de la coalition, Ofir Katz, lui a demandé de venir voter, et Ben Gvir a rétorqué: »Nous nous soucions du Neguev et de la Galilée ».

Aujourd’hui ce boycott a permis à l’opposition de faire adopter deux propositions de lois en lecture préliminaire, faute de majorité pour la coalition.

La première loi, présentée par les députés Meïr Cohen (Yesh Atid) et Michaël Bitton (Hama’hané Hamamla’hti), a pour but de rendre plus accessibles les tests de dépistage de difficultés d’apprentissage pour les enfants issus de milieux défavorisés. La seconde du député Yoraï Lahav Hertzno (Yesh Atid) porte sur la préservation des bords de mer.

Il s’agit de lois consensuelles mais sur le principe l’absence du parti d’Otsma Yehoudit a placé la coalition dans une situation inconfortable cet après-midi à la Knesset. Elle a fini par voter avec l’opposition pour ne pas subir de défaites.

Au sein de la coalition, l’attitude d’Itamar Ben Gvir commence à exaspérer: »Il n’y a que sa couverture médiatique qui l’intéresse, cela passe avant la préservation du gouvernement de droite et de la coalition. Dans le gouvernement, nous résolvons les problèmes ensemble, et contrairement à ses fantasmes, il n’est pas le seul à se soucier du Neguev et de la Galilée. En fait, peut-être qu’il vaudrait mieux qu’il fasse tomber le gouvernement, nous irons voter et le public dégagera ceux qui ont fait tomber le gouvernement de droite. La montée de la gauche au pouvoir sera de sa faute ».