L’ancien ministre des Finances du gouvernement Netanyahou a émis un reproche à l’intention du chef du Likoud. Lors d’une rencontre avec des journalistes, Israël Katz a estimé que Binyamin Netanyahou avait commis une erreur en ne le nommant pas Premier ministre à sa place comme il le lui avait demandé. Israël Katz a affirmé qu’il aurait été « à coup sûr capable de former un large gouvernement de droite ». Israël Katz a raconté qu’il avait dit à Binyamin Netanyahou qu’il valait mieux proposer à un membre du Likoud d’être le premier dans une rotation à la tête du gouvernement plutôt que de le proposer au chef d’un petit parti, comme il l’a fait le dernier jour du mandat de Yaïr Lapid à Gideon Saar et Naftali Benett. « Après un ou deux ans, Binyamin Netanyahou aurait pu revenir », a souligné le député qui a conclu : « Binyamin Netanyahou en a décidé autrement et a préféré aller dans l’opposition, et nous respectons cela ».

Israël Katz a également déclaré que Naftali Benett n’a pas la carrure que doit avoir un Premier ministre en économie, dans la sécurité, dans l’éducation ou dans la santé.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90