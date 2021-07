Après le départ des dizaines de familles d’Eviatar, les « Palestiniens » sentent que la partie est en train d’être gagnée pour eux. Au Hamas, on crie victoire et on annonce que « le combat a payé » et au Fatah on entend poursuivre jusqu’à ce que tout le site soit totalement détruit.

Mahmoud Al-Aloul, adjoint d’Abou Mazen dans la direction du Fatah, a annoncé que la lutte entamée par les habitants du village voisin de Bitta va se poursuivre jusqu’à ce que le site d’Eviatar soit « totalement purifié de ses colons au moyen de la lutte populaire » selon ses propres termes. Le terroriste a précisé que l’Autorité Palestinienne est totalement opposée au compromis signé entre le gouvernement israélien et les habitants d’Eviatar et voit aussi dans le départ des familles juives une « victoire de la résistance ».

Photo Illustration