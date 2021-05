Le ministre des Affaires étrangères Gaby Ashkenazy s’est rendu en Egypte où il a été reçu par son homologue égyptien Sameh Choukry. Les deux hommes ont principalement évoqué la situation à Gaza et les effets de l’Opération « Gardiens des Murailles ». Gaby Ashkenazy a loué le rôle « historique » de l’Egypte dans le processus de paix au Proche-Orient et dans la volonté de maintenir la stabilité sécuritaire dans la région. Concernant la politique face aux organisations terroristes, le ministre israélien a transmis un message clair du gouvernement israélien : « Nous ne tolérerons pas une restauration de Gaza sans la restitution des dépouilles et des prisonniers ou qui permettrait aux organisations terroristes de rebâtir leur arsenal militaire ».

Photo Hadas Parush / Flash 90