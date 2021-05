Le ralliement de Naftali Benett à un gouvernement de gauche continue à provoquer des réactions de colère. Moché Moreno, frère du lieutenant-colonel et héros d’Israël Emmanuel Moreno hy »d, tombé durant la 2e guerre du Liban, s’est rendu à la Knesset au bureau du député Matan Kahana (Yamina). Ce dernier – tout comme Naftali Benett – avait été compagnon d’armes d’Emmanuel hy »d dans la fameuse unité Sayeret Matkal (Patrouille de l’état-major). Visiblement en colère, Moché Moreno a haussé le ton face au député et lui a demandé de lui dire en face si son frère aurait ainsi oensé trahir ainsi son pays » !! Ne sachant pas quoi répondre, le député a préféré détourner le regard et le service d’ordre de la Knesset a fait sortir le frère de l’officier.

Vidéo :

עכשיו ברעננה,

משה מורנו, אחיו של עמנואל מורנו ז"ל

נגד מתן כהנא שהיה איתו בצוות בסיירת מטכ"ל:

"אני רוצה שתגיד לי בפנים שזה מה שאחי חשב, זה מה שאחי חשב? לבגוד במדינה שלנו?" pic.twitter.com/CC5TVbgd2S — ינון מגל (@YinonMagal) May 30, 2021

Photo Yossi Zeliger / Flash 90