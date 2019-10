Les images ont rapidement fait le « buzz » sur les réseaux sociaux: après la prestation de serment à la Knesset, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a serré les mains des chefs des partis représentés à la Knesset réunis sur une estrade (sauf la Liste arabe qui boycottait la cérémonie) mais il a ostentiblement « omis » de serrer celle d’Ayelet Shaked.

Interviewée à la télévision, l’ancienne ministre de la Justice, comme toujours, a voulu minimiser l’incident et a dit être entrée en politique pour « travailler en faveur de l’Etat d’Israël » et qu’elle ne tenait pas à entrer dans ces considérations. A la question de la journaliste Daphna Liel sur la constance de cette attitude de la famille Netanyahou envers elle, Ayelet Shaked lui a conseillé d’aller poser directement la question au Premier ministre, et a insisté sur le fait que son attitude est mue uniquement sur ce qui est bon pour l’Etat d’Israël.

Vidéo: (à partir de 1’04 »)

Photo Isaac Harari / Flash 90