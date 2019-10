Avec l’insolence qui la caractérise, la députée Aïda Touma-Suleiman (Liste arabe) a reproché au ministre des Transports Betzalel Smotritch de détenir un permis de port d’armes: « Je me souviens de la réunion pour les nouveaux députés en 2015 lors de laquelle Betzalel Smotritch avait demandé s’il était permis d’entrer dans l’enceinte de la Knesset avec une arme, et sinon, où il devait la consigner. Ce même député raciste se promène encore avec une arme malgré le fait qu’il constitue un danger public »!!

Betzlalel Smotritch n’a pas tardé à réagir de manière cinglante: « Lorsque de nombreux membres de votre population, qui font cela depuis plus de cent ans, cesseront de vouloir nous tuer, avec votre soutien et celui de vos collègues de la Knesset, je renoncerai avec joie au port d’une arme. Il est lourd, compliqué et gênant. Mais en attendant, je vous garantis que je continuerai à la porter afin de prendre aucun risque. Et merci de me le rappeler, je devais justement renouveler mon permis de port d’arme ».

Photo Sraya Diamant / Flash 90