L’organisation estudiantine Im Tirtsou a publié un rapport accablant sur le financement par l’Onu d’Ong anti-israéliennes liées au BDS et même à des organisations terroristes. Selon ce rapport qui scanne les années 2016-2020, l’Onu a versé au moins 40 millions de dollars à des Ong « palestiniennes » qui agissent dans des forums internationaux pour mettre Israël au ban des nations et dont certaines sont liées au FPLP sous des titres tout à fait innocents, à l’exemple de l’Union of Agricultural Work Committees (UAWC) ou l’Union of Health Work Committees (UHWC), directement liées au FPLP.

Selon le rapport d’Im Tirtsou finance ces Ong par le biais de trois agences principales : l’Unicef, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires et le Programme des Nations-Unies pour le développement (Pnud).

Interpellé sur ces graves allégations, L’Onu a fourni une réponse en langue de bois : « Les organisations liées à l’Onu contrôlent de manière permanente les organismes avec lesquels elle est en relation… ».

Le président d’Im Tirtsou, Matan Peleg, a commenté ce rapport : « Depuis la création de l’Etat d’Israël, l’Onu a choisi de lui tourner le dos à chaque carrefour stratégique. Après le guerre d’Indépendance il a favorisé la création de l’Unrwa, une agence consacrée exclusivement aux ‘réfugiés palestiniens’ qui ont fui le pays, et qui jusqu’à ce jour finance cette machine et perpétue le conflit. Après la guerre de Kippour, l’Onu a choisi de qualifier le sionisme de « racisme » et aujourd’hui encore, l’Etat d’Israël est le plus sali et condamné dans cette institution… ».

L’ambassadeur d’Israël à l’Onu, Guilad Erdan a promis de présenter ce rapport accablant au secrétaire-général de l’Onu Antonio Gutteres et d’exiger un débat de fond sur les systèmes de financement de l’Onu envers les Ong ‘palestiniennes’ qui agissent dans le cadre du conflit du Proche-Orient.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90