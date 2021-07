L’association juridique ‘Honenou a saisi le commandant de la région centre de la police pour lui demander des informations sur l’état des dossiers ouverts contre des émeutiers musulmans qui se sont attaqués à des Juifs au mois de mai. De nombreux habitants juifs se plaignent de la lenteur des processus mais également de la fermeture surprenante de dossiers alors que toutes les preuves avaient été apportées à charge des pogromistes concernant les préjudices physiques ou matériels subis. Certains habitants se sont également dit « stupéfaits » de la réaction indifférente ou du manque de coopération de la part d’agents de police dans les postes où ils se sont présentés avec des preuves pourtant filmées ou photographiées.

Lors de ces événements qui rappelaient les émeutes arabes antisémites des années 1920 et 1930, ‘Honenou avait ouvert à Lod un centre d’aide à la population juive afin de recenser les actes et faire poursuivre les criminels. L’association avait promis aux victimes de les assister sur le plan judiciaire et de suivre les dossiers jusqu’à ce que justice soit rendue.

L’avocat Haïm Bleicher, qui représente une partie des victimes a déclaré : « Durant les émeutes du mois de mai ont été commis de nombreux attentats antisémites, terroristes et nationalistes contre des Juifs. Or, la plupart de ces dangereux terroristes sont toujours libres à l’heure actuelle et se déplacent comme bon leur semble. Nous exigeons que chaque attentat soit traité avec la plus grande des sévérité et que la police ainsi que les pouvoirs judiciaires emploient tous les moyens mis à leur disposition pour arrêter les coupables et les traîner devant la justice afin de conjurer ce terrorisme ».

Explications plausibles à cette attitude laxiste et indulgente : des habitants lésés et désappointés estiment que la police veut le « calme », quitte à ne pas user de main forte envers les criminels arabes. Ou encore, et ce serait pire : des consignes venues d’en-haut afin de ne pas contrarier un acteur qui tient dans ses mains la survie du gouvernement.

