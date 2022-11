Le professeur Denis Charbit, de l’université ouverte revientsur la petite phrase de De Gaulle, il y a 55 ans sur « Israël, peuple d’élite sûr de lui et dominateur »: « C’est dans cette phrase qu’il y a une inconscience. On ne dit pas des Juifs, 22 ans après la Shoah qu’il s’agit d’un peuple sûr de lui et dominateur! »