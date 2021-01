Qu’Israël va massivement exporter vers les Emirats arabes est déjà en soi un événement historique, mais que des produits fabriqués dans les territoires de Judée-Samarie, faussement estampillés « occupés », partent pour Dubaï a une portée encore bien plus grande en même temps qu’ils infligent un magistral camouflet à l’Autorité Palestinienne et au Bds.

Dimanche, une première cargaison de miel et d’huile d’olive produits en Samarie est partie pour Dubaï. L’huile d’olive est produite par les caves « Toura » à Rehelim, et le miel provient des ruches « Dvash Paradise » situées au nord de la Samarie. Mais ce n’est pas tout : parallèlement se prépare une grande livraison de vin de Samarie destinée à des hommes d’affaires et habitants non-musulmans des Emirats.

Le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan avait été le premier président de région d’Israël à se rendre personnellement aux Emirats pour y négocier des accords commerciaux. Il y avait été reçu très chaleureusement et cette visite avait été couronnée de succès avec de juteux contrats à la clé, ce qui montre que les Emiratis n’en ont cure des gesticulations de Ramallah. Business is business.

Dimanche, Yossi Dagan a tenu à être présent à Rehelim pour assister à la « cérémonie de départ » de cette première livraison d’huile d’olive. Il a déclaré : « Il s’agit d’un jour historique pour la Samarie et pour Israël en général. Nous faisons partir nos premières plateformes d’huile d’olive et de miel directement de Samarie vers les Emirats, et avec l’aide de Dieu, nous le ferons avec d’autres pays arabes dans le futur (…) La Samarie devient une puissance économique et elle continuera à exporter ses produits dans le monde ».

La propriétaire des caves « Toura », Vered Ben-Sadoun s’est dit « très émue de prendre part à un gigantesque processus ». Concernant les prochaines livraisons de vin elle a déclaré : « Le vin a toujours rapproché les gens et voilà un occasion de rapprocher les peuples. »

Photo Hadas Parush / Flash 90