Une étude commandée par l’institut britannique d’étude de la politique juive européenne a été présentée lundi par l’Association Juive Européenne (EJA) lors de son congrès annuel.

Cette étude s’étale sur les deux dernières années et a étudié le degré d’action des gouvernements européens se basant sur des paramètres comme l’existence et la prospérité d’une vie juive, actions concrètes contre l’antisémitisme, sécurité de la communauté juive, liberté de culte, développement de la culture juive et vote des pays à l’ONU pour Israël.

C’est la Belgique qui se place à la dernière place du classement établi par cette étude. En effet, elle a considérablement réduit les mesures de sécurité autour des communautés juives sans les consulter au préalable, elle a interdit la Che’hita et une sérieuse menace y pèse contre la brit-mila. Elle n’a pas non plus nommé de coordinateur de lutte contre l’antisémitisme.

Juste devant la Belgique, on trouve la Pologne précédée par la France, qui est donc troisième en partant de la fin du classement. Ce qui ressort aussi des enquêtes effectuées pour les besoins de l’étude, c’est que la France est le pays où les Juifs se sentent le moins en sécurité.

A l’inverse, les pays où les Juifs se sentent le mieux sont l’Italie, le Danemark et la Hongrie. C’est dans ces endroits que les Juifs subissent le moins d’attaques.

Le Rav Menahem Margolin, le président de l’EJA précise que l’objectif de cette étude n’est pas d’attaquer tel ou tel gouvernement mais de pointer les zones d’ombre pour pouvoir agir et remédier aux problèmes. Il a souligné le pardoxe que l’on constate depuis des années avec d’un côté des gouvernements qui condamnent sans détour tout acte antisémite mais de l’autre une augmentation constante de ceux-ci.

Une des données analysées dans le rapport remis à l’EJA est le degré de sentiments négatifs vis-à-vis d’Israël dans les pays européens puisque même si tous les Juifs européens ne s’identifient pas comme des supporters de l’Etat juif, ils paient le prix de l’hostilité de leurs concitoyens à Israël. Ce constat s’impose lorsque l’on observe systématiquement une augmentation des actes antisémites en Europe à chaque fois qu’une opération militaire est en cours en Israël.