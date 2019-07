C’est l’histoire de la vie… Il suffit de prononcer ces mots et on pense tout de suite au fameux classique de Walt Disney, Le Roi Lion.

Ce dernier est de nouveau à l’affiche au cinéma, dans une version « live action », c’est-à-dire sous forme de film d’animation et non de dessin animé.

Dans les salles israéliennes à partir du dimanche 21 juillet, I Cinema vous le propose en version française. Que vous ayez ou non grandi au son des chansons de Simba, Pumba et Timon, vous serez époustouflés par la qualité de cette réédition.

Redonner un souffle aux grands classiques

A première vue, on pourrait s’étonner de l’idée des studios Disney de ressortir ses anciens classiques. Raphaël Elbaz, producteur et fondateur d’I Cinema, nous explique: »Depuis cinq ans, Walt Disney Compagnie a décidé de reprendre tous ses plus grands chefs-d’œuvre en live action. Présenté sous une forme qui est plus proche du film que du dessin animé, chaque classique reprend la même histoire, les mêmes personnages, les mêmes musiques, avec quelques ajouts marginaux. Le Roi Lion n’est pas le premier. Nous avons déjà pu admirer les reprises de Aladdin ou Mary Poppins ».

Est-ce que cela signifie que les dessins animés sont dépassés? »Absolument pas. Si Walt Disney a entrepris de rééditer ces anciens classiques, ce n’est pas par manque d’idées ou de créativité. Chaque année, un nouveau dessin animé sort en salles et le talent des studios Disney ne se dément pas. L’idée est de redonner un souffle à ces dessins animés qui ont fait la légende Disney. Par ce biais, Disney permet aussi à la nouvelle génération, née dans les nouvelles technologies, de vibrer avec leurs parents sur les mêmes histoires légendaires. C’est un renouveau, une magie supplémentaire. On prend toujours un plaisir énorme à revoir ces classiques, à retrouver les intrigues et à fredonner à nouveau les musiques ».

Il s’agit donc d’une nouvelle politique des studios Disney, qui n’en est qu’à ses débuts. La Petite Sirène et Mulan seront les prochains sur la liste. »C’est un bonheur de redécouvrir ces chefs-d’œuvre avec des images qui donnent le sentiment d’être face à de vrais personnages et animaux », décrit Raphaël.

Le Roi Lion: majestueux

Raphaël a eu le privilège de visionner cette nouvelle version du Roi Lion: »C’est magnifique. Les images sont merveilleuses, on est projeté au milieu de la savane. On se sent plus que jamais proches de Simba, Pumba et Timon, et tous les autres ».

Conscient du fait que Le Roi Lion a marqué des générations en France, Raphaël Elbaz a compris l’importance de proposer la version 2019, en français, en Israël. »On a envie de chanter en français ». C’est pourquoi, dès le 21 juillet, le film sera projeté en français, dans les grandes salles du pays, grâce à I Cinema. »Les salles sont déjà pleines une semaine avant, pour la version israélienne », Raphaël souligne l’engouement autour de cette sortie, »il est vivement conseillé de réserver à l’avance pour venir le voir en français. Vous pourrez même choisir vos places dans la salle ».

Hakuna Matata?

Pour plus de renseignements et réservations:

www.centurymax-studios.com

Tél: 1-700-550-250

Guitel Ben-Ishay