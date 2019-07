Le président de l’Etat Reouven Rivlin effectue actuellement une visite officielle très réussie en Corée du Sud. Dans le cadre de ses rencontres et entretiens se dessine notamment un prodigieux accord de libre-échange commercial entre les deux pays. Le président israélien avait notamment emmené avec lui une délégation de l’Office national du commerce et de l’industrie qui s’est entretenue avec son homologue sud-coréenne. Les deux pays, qui ont en commun le sens de l’innovation et un énorme potentiel en matière grise sont très intéressés à développer encore davantage leur coopération dans de nombreux domaines.

Cet accord, très bénéfique pour les deux pays, devra encore être signé par le Premier ministre Binyamin Netanyahou lors d’un voyage officiel qu’il compte effectuer à Séoul encore avant les élections. Mais le président sud-coréen Moon Jae-in a inclus dans le protocole un clause indiquant que cet accord ne concernera que les limites de l’Etat d’Israël telles que reconnues par la communauté internationale, c’est à dire sans la Judée-Samarie, la vallée du Jourdain, le Golan et les parties de Jérusalem libérées en 1967.

Israël s’était déjà opposé il y a quelques années à l’inclusion d’une telle clause dans un accord avec la Corée du Sud, entraînant son annulation. Cette fois-ci, Binyamin Netanyahou est déterminé à signer cet accord qui selon lui fera entrer des milliards de shekels dans les caisses de l’Etat et a demandé que soit annexé au protocole d’accord une « lettre de réserves israéliennes » à la clause souhaitée par le président sud-coréen.

Face aux réactions prévisibles à droite, le bureau du Premier ministre a publié le communiqué suivant: « De manière concrète, il n’y aura aucune différence entre les habitants des zones exclues et ceux du territoire israélien reconnu internationalement parce que les arrangements d’exportations pour les entreprises des implantations sont les mêmes que ceux inclus dans les accords de libre-échange signés entre Israël et d’autres pays »

