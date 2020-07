Le journaliste orthodoxe Dov Halbertal, (il serait inconvenant de lui adjoindre le titre de « rav ») a une nouvelle fois fait preuve de son extrémisme et de sa grossièreté de langage. Après la journaliste Rinah Matsliah qui affirmait que les électeurs du Likoud voteraient pour Binyamin Netanyahou même s’il avait violé leur fille, Dov Halbertal a déclaré que les électeurs du Likoud « voteraient pour Binyamin Netanyahou les yeux fermés même s’il était un assassin »!

Dov Halbertal, antisioniste virulent, est coutumier de propos outranciers et haineux qui dépassent toutes les limites et qui sont au déshonneur de quelqu’un qui porte une kippa sur la tête et prétend représenter la « seule Torah authentique ».

L’an passé, le Parti travailliste avait porté plainte contre lui pour avoir appelé les électeurs ashkénazes à ne pas voter pour leur parti à cause de trois candidats marocains qui se présentaient : Amir Peretz, Orly Lévy-Abécassis et Itzik Schmuli !

L’une des attaques les plus perfides lancées par Dov Halbertal fut après la nomination d’Omer Yankelevitch, femme orthodoxe et membre de Bleu-Blanc, comme ministre au gouvernement. Il avait qualifié cette nomination de « menace stratégique contre le monde orthodoxe », et pire encore, il avait fait une allusion sexiste particulièrement indécente en disant qu’Omer Yankelevitch était « une femme orthodoxe qui jouait de sa beauté et avait sacrifié son corps à la politique, dans tous les sens du terme »…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90