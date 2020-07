La commission du Corona de la Knesset réunie dimanche a pris de nouvelles mesures pour tenter d’enrayer la remontée en flèche du nombre de personnes atteintes par le virus. Dès lundi 8h00, le nombre de personnes autorisées dans certains endroits fermés sera limité à 50 : il s’agit des synagogues, salles de fêtes, bars et pubs. Ces mesures doivent encore obtenir l’aval de la commission de la Knesset.

Le Premier ministre réunira lundi le gouvernement en séance plénière pour discuter de nouvelles mesures à prendre face à l’ampleur de la crise. Lors de la séance de la commission Binyamin Netanyahou a prévenu que sans de nouvelles mesures drastiques, « il n’y aura bientôt ni santé ni économie ». Il a confirmé que d’ici quelques jours il présentera un plan économique et social sur six mois pour aider les salariés, les entreprises et les indépendants.

Lors de la séance, le vice-ministre de la Santé Yoav Kich a présenté un état des lieux assez sombre, affirmant que cette seconde vague est bien plus grave et dangereuse que la première avec un taux de 5% de personnes déclarées positives aux tests de dépistage par rapport à 0,5% au milieu du mois de mai. Il a aussi indiqué que le nombre de malades a doublé en à peine dix jours et que le nombre de malades en état grave ne cesse d’augmenter. Il a averti que les rassemblements humains vont subir des limites de plus en plus sévères.

Le ministre de l’Energie Youval Steinitz a déclaré : « Nous sommes en état d’urgence, en état de guerre. Pour éviter une nouvelle fermeture de l’économie nous devons impérativement instaurer de nouvelles limitations dans les rassemblements et employer de manière massive les outils de l’intelligence artificielle et notamment l’application Magen 2 du Shin Bet en la rendant obligatoire pour ceux qui veulent sortir de chez eux ou entrer dans des lieux fermés ».

