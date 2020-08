Le coup que l’Autorité Palestinienne a reçu sur la tête avec la signature de l’accord de normalisation entre Israël et les Emirats arabe unis a réveillé des vieilles rancoeurs. Outre la rivalité Abou Mazen-Muhamad Dahlan, ce dernier étant soutenu par les Emirats, la réaction de l’AP à la signature de cet accord a provoqué une violente réaction de Souha Arafat, la veuve du chef terroriste Yasser Arafat.

Cette dernière, qui vit à Malte depuis 2007 a violemment dénoncé les réactions hostiles au sein de l’AP après à la signature de l’accord Israël-Emirats et notamment les images montrant des « Palestiniens » brûlant le drapeau des Emirats et des portraits du sheikh Mohamed ben Zayed. L’AP a également annulé sa participation à la grande exposition internationale annuelle qui se déroule à Dubaï, ce qui a provoqué de vives réactions à Abou Dhabi, accusant une « ingratitude palestinienne ».

Souha Arafat n’a pas oublié les centaines de milliers de « Palestiniens » chassés du Koweït après que son mari ait apporté son soutien à Saddam Hussein après l’invasion de cet Etat en 1990. Souha Arafat est tellement irritée qu’elle a présenté ses excuses aux Emirats arabe unis et à la famille du sheikh Ben Zayed « au nom du peuple palestinien ».

Dans une interview exclusive accordée à la chaîne israélienne Kan-11, la veuve du chef terroriste accuse également l’Autorité Palestinienne et surtout l’entourage d’Abou Mazen de la menacer, elle et sa famille. Son frère, ambassadeur de l’AP à Chyptre, a été convoqué à Ramallah « pour explications » après qu’il ait refusé de participer à la campagne anti-Emirats. Elle a averti qu’au cas où il arrivait quelque chose à l’un des membres de sa famille ou si l’AP cessait de lui verser sa pension annuelle (tirée de l’immense fortune de Yasser Arafat), elle déclencherait « une guerre qui ouvrira les portes de l’enfer pour l’AP » et « provoquera la honte sur les responsables de l’AP ».

Photo Facebook