Haïm Shedmi, le leader de l’organisation d’extrême gauche ‘Crime Minister’ devrait être surnommé ‘Mister Crime’. Dans un appel qui laisse pantois, il demande aux personnes de 65 ans et plus de venir massivement participer aux manifestations et de se placer en première ligne, face à la police. Ainsi, explique-t-il, lorsque la police se sera « occupée d’eux », le reste de la foule pourra fendre le cordon policier pour prendre d’assaut la résidence du Premier ministre et l’en chasser.

Voici la traduction littérale de son message qui donne une idée du respect que cet individu soi-disant « éclairé » a des personnes âgées:

« Quiconque a 65 ans et plus, nous avons besoin de vous en première ligne lorsque nous devrons enfoncer les barrages et les forces de police! Vous avez déjà beaucoup fait dans la vie, mais le temps est arrivé pour vous d’être en première ligne, de donner du vôtre au service de la lutte. Au moment où ils (les policiers) vous heurteront, nous pourrons alors forcer et contourner le cordon policier. Nous appelons donc tous ceux qui ont 65 ans et plus à se porter volontaires et de participer en première ligne »…!

Après les images nauséabondes vues dans diverses manifestations de gauche, voici encore un exemple de ce que ces « élites éclairées » nous donnent.

Le tout au nom de la défense de la démocratie et des valeurs morales, cela va de soi.

״כל מי שהוא בן 65 ומעלה אנחנו זקוקים לכם בקו הראשון״. חובת צפייה. ככה מתכננים ראשי המחאה את המלחמה נגד השוטרים בבלפור.

לא יאומן. פשוט לא יאומן!!! pic.twitter.com/e3JRmPdXb3 — itsik saban איציק סבן (@ItsikSaban) August 27, 2020

Le Likoud dénonce les débordements des manifestations de Tel-Aviv

La décision du Parquet de ne plus sanctionner le blocage de rues lors des manifestations contre le Premier ministre a donné ses effets très rapidement. Jeudi soir à Tel-Aviv, des centaines de personnes ont bloqués des rues et la circulation sous le regard impuissant de la police. Le Likoud a publié un communiqué cinglant : « Ceci est le résultat direct de l’anarchie encouragée par le Parquet. Les manifestations illégales et le blocage sauvage de rues entraînant la perturbation de l’ordre public sont les résultat de cette décision scandaleuse du Parquet qui a décrété l’impunité pour les transgresseurs de la loi. Le Parquet avait demandé une poigne de fer contre les manifestants à l’époque de la Hitnatkout ou lors des manifestations des juifs d’origine éthiopienne, mais dès lors qu’il s’agit de la gauche anarchiste qui manifeste contre le Premier ministre Binyamin Netanyahou, tout est soudain permis. Quelle hypocrisie ! Le Parquet collabore lui-même au délitement de l’Etat de droit ! »

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90