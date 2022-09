L’ancien conseiller d’Avigdor Liberman, Yossi Camissa, porte de graves accusations contre le ministre des Finances.

Il a rapporté dans la presse ces derniers jours qu’il y a une vingtaine d’années, Liberman lui a proposé 100000 dollars pour éliminer un officier de la police. A cette époque, le chef d’Israël Beitenou est dans le collimateur de la police pour différentes affaires financières.

Camissa a voulu en référer à la police mais il en aurait été empêché par Liberman qui aurait eu vent de ses intentions à l’époque. L’officier de police avec lequel il avait rendez-vous ce jour-là, a confirmé à la journaliste Ayala Hasson (chaine 13) qu’il avait bien convenu de rencontrer Camissa mais que celui-ci n’était jamais venu.

Avigdor Liberman a annoncé porter plainte au pénal contre Camissa. »Yossi Camissa n’a jamais été le conseiller du ministre Liberman et toutes les accusations contre lui sont infondées. Elles sont le fait d’un homme perdu dont les motivations sont loin d’être pures. Ce n’est pas par hasard que l’on trouve des photos de Camissa avec des députés du Likoud. En tant qu’ancien policier, il aurait du aller porter plainte à la police dès que la proposition lui a été faite. Le fait qu’il n’ait pas déposé de plainte dans un cas pareil est une infraction. Le fait que cet homme se soit »souvenu » des faits 20 ans plus tard et »comme par hasard » pendant la campagne électorale veut tout dire », a transmis l’entourage du ministre des Finances.

La conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav Miara va ouvrir en ce début de semaine des consultations face à ces graves accusations.

Pour le moment, il semblerait qu’aucune enquête ne sera ouverte contre Liberman, parce qu’il y aurait prescription bien que cet argument soit contesté par un certain nombre de juristes. Par ailleurs, la conseillère juridique pourrait agir avec précaution compte-tenu du contexte électoral.