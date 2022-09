Le couple présidentiel s’est envolé ce matin pour une visite officielle en Allemagne sur l’invitation du Président allemand, Frank Walter Steinmeier. Il participera aux cérémonies des 50 ans du massacre des athlètes israéliens aux Jeux Olympiques de Münich de 1972. Le Président Herzog a failli boycotter cet événement, tout comme les familles des victimes qui s’opposaient aux propositions de dédommagement que l’Allemagne leur avait faites. Finalement, après de longues négociations et grâce à l’intervention d’Itshak Herzog, de l’ambassadeur d’Israël en Allemagne et du ministre allemand des Finances, un accord a été signé. Les familles recevront des compensations financières et l’Allemagne a accepté de reconnaitre sa responsabilité dans la gestion catastrophique de cette prise d’otages. Par ailleurs, des historiens allemands et israéliens travailleront ensemble pour faire toute la lumière sur ce massacre et auront accès à toutes les archives.

A l’occasion de cette visite, des sondages réalisés auprès des jeunes israéliens et des jeunes allemands ont été mis en lumière et montrent des données préoccupantes.

Une enquête d’opinion réalisée par le département de lutte contre l’antisémitisme de l’organisation sioniste mondiale montre que 30% des jeunes israéliens n’ont jamais entendu parler du massacre des athlètes aux Jeux Olympiques de Münich.

Parallèlement, une enquête du fonds allemand Bertelsmann, réalisée en 2021, fait ressortir que 36% des jeunes allemands pensent que ce que fait Israël avec les Palestiniens aujourd’hui n’est pas différent de ce que les nazis ont fait aux Juifs pendant la Shoah. 40% se sont prononcés contre cette affirmation et 25% ont répondu qu’ils n’avaient pas d’opinion sur la question.

Par ailleurs, 24% des Allemands estiment que les Juifs ont trop d’influence dans le monde contre 62% qui rejettent cette affirmation. 63% des Israéliens ont une opinion positive sur l’Allemagne et 19% une opinion négative contre seulement 46% des Allemands qui ont une bonne image d’Israël et 34% qui en ont une image négative.

Autre donnée inquiétante de cette étude: 49% des Allemands interrogés ont répondui oui à la question »Est-ce que près de 80 ans après la deuxième guerre mondiale, vous pensez qu’il n’est plus nécessaire de parler autant de la persécution des Juifs par les nazis et qu’il faut enfin laisser le passé derrière nous? ».

Ils ne sont que 14% en Israël à avoir répondu par l’affirmative à la même question.

Seuls 27% des Allemands pensent que leur pays a une dette envers le peuple juif par rapport à la Shoah alors qu’ils sont 57% à le penser en Israël.

Globalement, les Israéliens apprécient davantage l’Allemagne que les Allemands Israël. 56% des Allemands et 68% des Israéliens pensent qu’une coopération entre Israël et l’Allemagne est bénéfique. 78% des Israéliens et 53% des Allemands estiment qu’il faudrait même renforcer ces liens.

Enfin, si 55% des Israéliens ont une bonne opinion du gouvernement allemand, seuls 24% des Allemands en ont une du gouvernement israélien.

Les instances de l’Organisation sioniste mondiale alertent sur la nécessité de renforcer l’éducation en Israël et en dehors sur la Shoah mais aussi sur des épisodes tragiques de l’histoire d’Israël comme le massacre de Münich.