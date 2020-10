Dr. Maya Rosenfeld, maître de conférences à l’Université hébraïque de Jérusalem a donné une nouvelle démonstration de la haine politique irrationnelle en provenance de cercles de l’extrême gauche israélienne : « Vous n’êtes pas dignes d’être considérés comme des êtres humains, comme faisant partie de l’espèce humaine. S’il existait un endroit comme l’enfer je vous aurais souhaité d’y brûler« !

Envers qui a-t-elle adressé ces souhaits indignes de la part de quelqu’un se prétendant faire partie de « l’élite éclairée » de la société ?

A l’occasion de l’hospitalisation en Israël du haut responsable de l’OLP Saeb Erakat, la journaliste Nan Jacques Zylberdyk, du site israélien « Palestinian Media Watch » (www.palwatch.org) avait publié un article dénonçant l’attitude hypocrite et injuste de l’Autorité Palestinienne : d’une côté, elle interdit à des Arabes de Judée-Samarie de se faire soigner en Israël afin de ne pas donner l’impression de « normaliser » ses relations avec Israël, mais de l’autre, lorsqu’il s’agit de hauts responsables, ces derniers ont droit à un régime de faveur et peuvent bénéficier des soins de « l’ennemi sioniste ». La journaliste avait titré : « La ferme de l’Autorité Palestinienne : ‘non à la normalisation’ pour les Palestiniens de la rue, mais ‘oui à la normalisation’ pour les élites de l’AP ».

La dénonciation d’une injustice criante et l’expression d’un souci humanitaire de la part de Nan Jacques Zylberdik qui lui a valu – ainsi que tous les membres de Palestinien Media Watch un souhait de « brûler en enfer » dans un message adressé par l’universitaire à PMW depuis l’adresse email de l’Université hébraïque.

Le site PMW a fermement dénoncé une « réaction choquante » a exprimé son souci pour l’attitude de cette enseignante envers les étudiants qui oseraient exprimer des idées différentes des siennes. La direction du site a également écrit à l’ensignante elle-même qui n’a pas daigné répondre.

PMW a alerté la direction de l’Université hébraïque qui a répondu ainsi : « Merci de nous avoir fait part de ce fait. Nous condamnons vigoureusement le message adressé par la Dr. Maya Rosenfeld à Nan Jacques Zylberdik. Il est inacceptable d’employer ce genre de langage. Il est superflu de dire que le message envoyé par Dr. Maya Rosenfeld ne représente en rien l’Université hébraïque et il est en opposition totale avec notre politique et avec ce que nous représentons. La Dr. Maya Rosenfeld est une enseignante externe et elle a utilisé le mail de l’université de manière privée. Nous allons procéder à une vérification et réagirons selon ses conclusions. Si chaque individu à le droit d’avoir ses opinions et les exprimer, il est illégitime de se livrer à des déclarations haineuses et des insultes contre des personnes qui ont des idées diffrentes. »

Palestinian Media Watch, créé et dirigé par le Dr. Itamar Marcus, scanne quotidiennement les déclarations des responsables ‘palestiniens, les médias et les programmes scolaires sous contrôle de l’Autorité Palestinienne, dans le but de révéler le double langage, l’incitation quotidienne à la haine antisémite, l’apologie de la violence, la falsification de l’Histoire, la négation de la Shoah et celle du droit à exister de l’Etat d’Israël. Ses rapports sont régulièrement remis aux institutions internationales afin qu’elles agissent, mais souvent en vain.

