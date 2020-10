Le ministère des Affaires étrangères de la République dominicaine a annoncé son intention de transférer son ambassade à Jérusalem. Cette annonce survient après une conversation entre le ministre Roberto Alvarès et son homologue israélien Gaby Ashkenazy.

La République dominicaine et le peuple juif ont des liens historiques forts depuis le 15e siècle avec l’arrivée sur l’île des premiers expulsés d’Espagne. Plus tard sont venus se rajouter des Juifs exilés des Antilles hollandaises, et en 1938, la République dominicaine a ouvert ses portes à des milliers de Juifs qui avaient fui l’Europe après les Accords d’Evian. Ce pays fut aussi parmi les premiers à reconnaître l’Etat d’Israël en 1948.

Photo Pixabay