L’Union européenne a fait savoir qu’elle ne reconnaît pas la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan, malgré la déclaration américaine. La porte-parole de la diplomatie europpenne, Maja Kocijancic a déclaré: «La position de l’Union européenne n’a pas changé: l’Union européenne, conformément au droit international, ne reconnaît pas la souveraineté d’Israël sur les territoires qu’il occupait depuis juillet 1967, y compris le plateau du Golan, et ne les considère pas comme faisant partie du territoire israélien ».

L’UE justifie sa prise de position en invoquant encore et toujours les fameuses résolutions 242 et 497 de l’ONU et continue à qualifier le plateau du Golan comme étant un « territoire occupé ». L’Union européenne, outre son obsession de prendre le contrepied de Donald Trump est à contre-courant de l’Histoire mais aussi du droit international et de la guerre.

Photo Marcelo Sus / Flash 90