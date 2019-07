Le Premier ministre et ministre de la Défense Binyamin Netanyahou a reçu la délégation égyptienne chargée des négociations indirectes entre Israël et le Hamas. Il a expliqué que la situation actuelle ne pouvait plus durer, parlant notamment de la poursuite des manifestations violentes du vendredi et surtout des ballons incendiaires quotidiens. Il a alors annoncé à la délégation qu’Israël cesse désormais d’autoriser le transfert d’argent qatari au Hamas. « Cette décision est définitive » aurait précisé le Premier ministre.

Le transfert régulier d’argent en espèces à destination du Hamas était très critiqué en Israël, car donnant le sentiment que le gouvernement monnaie un calme qui de toute manière est sans cesse rompu par les terroristes. Ces sommes étaient censées aider à payer les fonctionnaires et les familles nécessiteuses, mais le contrôle de la destination des sommes n’était pas absolu.

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90