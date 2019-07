A partir de dimanche, l’entrée de Jérusalem en venant de Tel-Aviv va connaître une longue période de perturbation due à des travaux de réaménagement prévus jusqu’à 2022 au minimum. Il s’agit d’un projet-phare élaboré sous le mandat de Nir Barkat qui est de totalement transformer l’entrée de la ville.

Après la construction de la nouvelle gare ferroviaire « Itshak Navon », c’est maintenant au tour d’un nouveau quartier qui verra le jour à l’entrée de la capitale et changera totalement sa physionomie. En sous-sol un tunnel souterrain de 250 mètres pour les automobiles sera creusé à 30 mètres de profondeur ainsi que l’aménagement d’un parking souterrain de 1300 places. En surface, un immense complexe sera construit, comprenant logements, bureaux, galeries commerçantes et hôtels. L’objectif de la municipalité est d’y créer 60.000 nouveaux emplois avec accès facilité grâce au tramway et au train.

Les modifications d’itinéraires ne concerneront que les véhicules privés et dans les premières semaines, la police de la circulation remplacera les feux et dirigera les automobilistes vers les itinéraires de remplacement.

Vidéo:

Photo Matanya Tausig / Flash 90