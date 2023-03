Deux chanteurs populaires, deux générations qui se rencontrent pour une chanson intitulée »A’him » – Frères.

Ecrite et composée par Shlomo Artsi, la chanson lui a été inspirée par l’ambiance dans le pays ces dernières semaines et l’inquiétude de voir le peuple se diviser.

»Voici une vérité simple et sans cynisme: nous sommes frères », a tenu à dire Shlomo Artsi, »La chanson »A’him », nous la chantons ensemble, mon frère Idan et moi, poussés par une grande foi, et avec Doudou Tassa, notre frère talentueux qui a produit la chanson et joue le solo de guitare. Idan et moi nous avons parlé au moment de la publication de cette chanson sur notre sort commun à tous, sur la volonté de demandé aux élus de trouver un moyen de préserver le tissu qui nous unit, entre frères, soi-disant si différents mais au fond si ressemblants ».

Idan Amadi a rappelé l’histoire de son grand-père, à l’occasion de la sortie de cette nouvelle chanson: »Mon grand-père, z’l, était ouvrier du bâtiment et il brûlait d’amour pour Israël. Au point que lorsqu’il a pris sa retraite, il a décidé de travailler au cimetière militaire de Har Herzl. Il s’occupait des tombes des soldats de Tsahal, il les nettoyait et construisait les pierres tombales. Au début du mois de mai 1991, le pilote Moshé Leshem, z’l, a été tué au combat. Le vendredi matin de cette même semaine, le directeur du cimetière a demandé à mon grand-père de préparer la pierre tombale pour le dimanche. Mon grand-père qui ne travaillait pas le vendredi est venu spécialement pour avoir le temps de finir la pierre. Le lendemain, à la sortie de Shabbat, il est décédé. Son dernier acte de bonté, il l’aura fait envers un homme qu’il ne connaissait pas mais qu’il voyait, j’en suis sûr, comme son frère.