L’épouse du Premier ministre, Sarah Netanyahou, a été assiégée ce soir (mercredi) pendant plusieurs heures à Tel Aviv dans le salon de coiffure où elle s’était rendue pour se faire coiffer.

L’information de sa présence dans ce lieu a circulé sur les réseaux sociaux et un millier de manifestants se sont rassemblés autour du salon en criant »Honte », et l’ont empêché de sortir pendant plusieurs heures.

Le Premier ministre a réagi : »Une bande d’anarchistes sous l’égide de Lapid continue à franchir des lignes rouges. En ce moment, ils assiègent et menacent mon épouse à Tel Aviv. J’appelle Lapid et l’opposition à cesserc cela immédiatement et à condamner cet acte honteux sans précédent ».

Le ministre de la Sécurité nationale a indiqué qu’il apportait son soutien total aux forces de l’ordre pour évacuer les manifestants autour du salon de coiffure.

Finalement, Yaïr Lapid a appelé les manifestants à »laisser Sarah Netanyahou rentrer chez elle. Votre lutte et notre lutte est contre le renversement de régime et la destruction de la démocratie ».

Le chef du Ma’hané Hamamla’hti, Benny Gante, a lui aussi demandé aux manifestants: »Laissez l’épouse du Premier ministre rentrer chez elle mais continuez à brandir les drapeaux et à faire entendre votre cri légitime. Nous continuerons à agir ensemble, par plusieurs moyens légaux pour stopper le renversement de régime ».

Même Ehoud Barak a appelé à laisser Sarah Netanyahou sortir: »L’objectif a été atteint. La recherche du luxe de la »famille » a été dénoncée. Il est temps de lever le siège autour du salon de coiffure. Nous ne voulons pas de conflit physique avec cette dame, bien qu’elle ait une part dans l’impasse dans laquelle nous nous trouvons. Cela n’est pas correct, c’est même dommageable. Nous avons encore beaucoup de combats difficiles. Au final, le renversement de régime échouera peut-être plus vite que ce que nous pensons. Netanyahou va céder ou tombera. Laissez sa femme aujourd’hui ».