La Cour d’Assises de Paris a condamné à des peines de prison cinq femmes musulmanes – toutes converties – pour terrorisme. Deux d’entre elles, Ornella Gilligmann et Inès Madani, ont écopé de 25 et 30 ans de réclusion. Dans la nuit du 3 au 4 septembre 2016, elles avaient tenté de faire exploser une voiture piégée près de l’église de Notre-Dame. Par chance, le choix d’un mauvais carburant avait empêché la mise à feu et évité le pire. Le véhicule de type Peugeot 607 avait été garé près de l’église, sans plaques d’immatriculation. Alertée, la police avait trouvé les matières explosives et neutralisé le système.

Les deux femmes avaient suivi les consignes d’un propagandiste de Daech, Rachid Kassem, déjà à l’origine deux semaines auparavant de l’assassinat d’un policier et de son épouse. Ce dernier a été tué en Irak en 2017 dans les rangs du groupe Etat islamique.

Trois autres femmes, Sarah Hervouët, Samia Halal et Amel Sakaou, ont également été condamnées pour complicité dans entreprise terroriste: les deux premières à 20 ans de prison chacune et la dernière à 5 ans.

Lors de l’audience, l’un des avocats généraux a déclaré: « Ces cinq femmes ont été le bras armé en France du groupe Etat islamique. Elles étaient animées par une volonté de tuer et ont fait preuve d’une détermination sans faille ».

C’est la première fois qu’un groupe de femmes est ainsi condamné pour terrorisme par un tribunal français.

