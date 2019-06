Après les tirs de deux roquettes en direction d’Israël samedi, Tsahal a fermement riposté durant la nuit de samedi à dimanche. Au moins cinq objectifs ont été visés par des avions et hélicoptères israéliens en plusieurs endroits, notamment des positions d’artillerie, des batteries de missiles SA-2 de la DCA et des postes d’obervation en direction du Golan. Selon l’observatoire des droits de l’homme en Syrie, ONG occidentale présente en Syrie, l’attaque de Tsahal aurait fait au moins dix morts, dont trois soldats syriens et sept « miliciens étrangers ».

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a évoqué ces tirs de roquettes ainsi que la réaction israélienne lors du conseil des ministres: « Samedi soir, j’ai tenu des concertations avec l’Etat-major suite aux tirs de deux roquettes en direction du Golan. Suite à cela, j’ai ordonné une réponse très ferme. Nous n’accepterons pas de tirs en direction de notre territoire national et nous répondrons avec fermeté à toute agression contre nous. C’est une politique constante que nous suivons et que je mène… ».

Vidéo:

Photo porte-parole Tsahal