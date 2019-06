Des émeutes musulmanes ont éclaté à plusieurs moments de la journée sur le Mont du Temple et principalement sur l’esplanade. Des policiers ont été attaqués à coups de jets de pierres, de chaises et autres divers objets, et ont dû repousser les provocateurs avec des moyens de dispersion de manifestants. De nombreux musulmans, essentiellement des femmes ont scandé « Allah ou-Akhbar » en tentant d’empêcher les visiteurs juifs d’avancer sur l’Esplanade du Temple.

Pour « calmer » les choses, le Waqf a lancé un appel dramatique – comme de coutume – aux musulmans afin « qu’ils se rendent en masse pour protéger la mosquée Al-Aqsa face à sa profanation par les Juifs ». Dans son appel, le Waqf rajoute. « Il faut combattre la profanation de la sainteté d’Al-Aqsa par les forces d’occupation, qui constitue une agression contre les sentiments des musulmans du monde entier ».

Vidéos:

Photo porte-parole de la police