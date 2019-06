L’équipe nationale d’Israël s’est rendue en Europe pour y disputer deux rencontres dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020, l’une à Riga contre la Lettonie et l’autre à Varsovie contre la Pologne. Après leur belle victoire contre la Lettonie par 3 buts à 0, l’équipe israélienne s’est rendue à Varsovie pour y préparer le match qui aura lieu lundi soir.

Mais avant cela, la direction de l’équipe a décidé d’organiser une cérémonie devant le monument commémorant la révolte du ghetto de Varsovie. Joueurs, entraîneurs, équipe technique et direction ont observé une minute de silence, et le président de la Fédération Shino Zuaretz a prononcé un petit discours dans lequel il a notamment mis en contraste la situation catastrophique des Juifs il y a quatre-vingt ans et le fait que l’équipe nationale d’Israël de football se trouve aujourd’hui à Varsovie. Il a également appelé au respect de l’Autre et à la disparition du racisme et des discriminations, soulignant en exemple que l’équipe natrionale est formée de Juifs et d’Arabes, avec un capitaine tcherkesse et entraînée par un staff israélo-autrichien.

Vidéos:

blob:https://playern.sport5.co.il/c52cebac-4fe8-40a1-9f10-e56e849bb097

blob:https://playern.sport5.co.il/d0c32a6d-c13f-4c09-a208-de195eb33d7f

Photo Equipe nationale de football.