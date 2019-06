Le 14 décembre dernier, un terroriste en voiture ouvrait le feu depuis son véhicule en direction de l’arrêt de bus situé au carrefour de Guivat Assaf, sur la route 60 près de Beit-El. L’attentat fit plusieurs blessés dont deux succombèrent peu après: Yovel Mor-Yossef hy »d et Yossef Cohen hy »d.

Un troisième soldat fut très grièvement blessé: Nethanel Felber. A son arrivée à l’hôpital Hadassa à Jérusalem, les médecins ne donnèrent pas beaucoup d’espoir à la famille, tant la blessure du jeune homme, touché en pleine tête, était grave. Mais comme d’habitude, ils entreprirent tout ce qui est en leur pouvoir pour le sauver.

Parallèlement, des prières étaient récités pour sa guérison, notamment au Kotel.

Six mois plus tard, Nethanel Felber est là. Un véritable miracle. Il entame un très long travail de rééducation, avec de lents mais réguliers progrès, même s’il n’est pas du tout certain qu’il recouvrera toutes ses facultés. Cependant, toute l’équipe dévouée qui l’entoure, ainsi que sa famille sont conscients du miracle qui s’est produit et font preuve d’optimisme.

Vidéo:

Photo Flash 90