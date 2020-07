A l’approche du renouvellement du mandat de la Finul au Sud-Liban, le ministère des Affaires étrangères et Tsahal ont organisé une visite à la frontière nord du pays pour douze ambassadeurs ou représentants des pays membres du Conseil de sécurité de l’Onu et de pays qui fournissent des troupes à cette force internationale.

La délégation a eu droit à des exposés sur la situation régionale et locale de la part du commandant de la Division 91 Shlomi Binder et d’autres officiers supérieurs. Le « clou » de cette tournée a été la visite d’un tunnel creusé par le Hezbollah dont une partie a été laissée intacte par Tsahal pour montrer ce que préparait l’organisation terroriste chiite libanaise.

A un mois et-demi du renouvellement du mandat de la Finul, qui jusqu’à présent n’a pas montré d’ardeur particulière à combattre les velléités du Hezbollah, Israël demande au Conseil de sécurité de donner les moyens à cette force internationale pour remplir efficacement son mandat qui stipule notamment : « Etablissement entre la Ligne bleue et le fleuve Litani, d’une zone d’exclusion de tous personnels armés, biens et armes, autres que ceux du gouvernement libanais et des forces de la Finul déployés dans la zone ».

Or cette zone située au nord de la frontière israélo-libanaise est totalement dominée par le Hezbollah qui y a établi des fortins et installé entrepôts d’armes et rampes de lancement de missiles, y compris au sein de la population.

Par ailleurs, le Hezbollah exerce sur les forces de la Finul pressions et menaces afin qu’elle lui laisse le champ libre.

Photos porte-parole Tsahal