La commission d’organisation de la Knesset a rapidement démarré ses travaux et à peine formée, a procédé à la nomination de deux commissions provisoires importantes: celle des Affaires étrangères et de la Défense et celle des Finances. Gaby Ashkenazy a été reconduit à la présidence de la première et Oded Forer (Israël Beiteinou) devient président de la commission des Finances après cinq années consécutives de présidence de Moshé Gafni (Yahadout Hatorah).

Gafni aura présidé cette commission avec professionnalisme durant neuf ans en tout, ayant également été à sa tête durant la 17e Knesset de mai 2009 à avril 2013. Il s’agit d’un changement de cap car on sait les positions d’Israël Beiteinou concernant les subventions accordées au monde orthodoxe. Toutefois, le Likoud sera majoritaire dans cette commission, Bleu-Blanc sera majoritaire dans celle des Affaires étrangères et de la Défense.

Oded Forer a finalement eu gain de cause car la Liste arabe unifiée s’était opposée à cette nomination. Elle a bien su monnayer le retrait de son veto en obtenant la présidence de deux commissions provisoires: celle de la lutte contre la criminalité et de la violence dans le secteur arabe et surtout l’importante commission du Travail, des Affaires sociales et de la Santé! La Liste arabe obtient également la présidence de deux sous-commissions.

Un avant-goût de de qui va se passer dans l’avenir et surtout, un beau cadeau pour des glorificateurs de terroristes…

Photo Hadas Parush / Flash 90