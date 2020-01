Le nouveau délégué aux Affaires étrangères de l’Union européenne, l’espagnol Josep Borrell a voulu rassurer les Iraniens après l’annonce faite vendredi par les ministres des Affaires étrangères des trois pays de l’UE impliqués dans l’accord de Vienne, la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne.

Ces derniers avaient annoncé « le déclenchement du mécanisme de résolution des différends » prévu par l’accord de Vienne de 2015, processus d’arbitrage lent, complexe et flou qui pourrait éventuellement aboutir à un rétablissement des sanctions des Nations Unies contre l’Iran. Mais pour atténuer l’effet de leur déclaration d’intention, ces trois pays s’étaient en même temps désolidarisés de la politique conduite par les Etats-Unis envers la république islamique: « Nos trois pays ne rejoignent pas la campagne visant à exercer une pression maximale contre l’Iran », ont-ils précisé!

Cette décision flasque des pays européens fait suite à une annonce quant à elle beaucoup plus abrupte et précise de Téhéran faisant savoir qu’il ne s’imposait plus de limites dans la quantité d’uranium qui sera enrichi ni sur le taux d’enrichissement, suite à l’élimination du général Qassem Suleimani. Les pays totalitaires et hégémoniques savent toujours exploiter les lâchetés des démocraties.

Par la voix de Josep Borrel, pro-iranien (et anti-israélien) qui s’avère être un « digne » successeur de Federica Mogherini, l’Union européenne a tenu à préciser que la décision prise par les ministres des Affaires étrangères des trois pays de l’UE ne signifiait pas du tout un prochain rétablissement des sanctions: « Nous avons la volonté de préserver à tout prix cet accord et pour cela, nous avons aussi besoin que l’Iran respecte ses engagements » a précisé Josep Borrell, provoquant certainement l’hilarité à Téhéran face à tant de naïveté et de pleutrerie.

Le chef de la diplomatie de l’Union européenne a d’ailleurs lancé une invitation au ministre iranien des Affaires étrangères Muhamad Jawad Zarif dans le but « d’encourager une désescalade des tensions au Moyen-Orient »…

Photo Wikipedia