Les habitants d’Eviatar, les dirigeants politiques et rabbiniques de Samarie ont accepté le compromis final modifié proposé par les ministères de la Défense et de l’Intérieur. La cinquantaine de familles quittera les lieux d’ici la fin de la semaine, les maisons resteront en place et seront occupées par des soldats de Tsahal, mais contrairement à la première version, la yeshivat-hesder n’y sera installée que lorsque le statut final des terrains aura été régularisé. Ce n’est qu’après cela que les habitants pourront s’y installer définitivement. La raison de cette modification était que selon la loi on ne pouvait installer d’infrastructure civile avant que le statut des terrains n’aient été clarifié. Une méticulosité juridique qui tranche avec la promesse de régularisation massive de dizaines de milliers de constructions bédouines dans le Néguev.

Photo Sraya Diamant / Flash 90