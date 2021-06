La compagnie internationale Bloomberg a établi un classement des vingt pays dans lesquels il vaut mieux vivre en temps de Corona. Les analystes de la compagnie ont utilisé toute une série d’indices tels que le taux de vaccination de la population, la sévérité des confinements, la capacité des économies à se relever et revenir à leur niveau d’avant la pandémie etc.

Israël est placé en 4e position mondiale, devancé seulement par les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande et la Suisse. L’Etat hébreu possède notamment le taux de personnes vaccinées le plus élevé au monde avec 59,1%. Dans les dix premières places Israël est suivi par la France, l’Espagne, l’Australie, la Chine, le Royaume-Uni et la Corée du Sud.

Photo Illustration